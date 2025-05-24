Молния выбрала жертву: в Румынии гроза убила человека на глазах у друга

Двое молодых людей, гулявших по уютным улицам румынского города Карансебеш, оказались в эпицентре разбушевавшейся стихии.
Удар молнии настиг их прямо на улице Пятра-Турнулуй — и один из них перестал дышать на месте. Второй чудом выжил, но теперь борется за жизнь в больнице.
По данным местной полиции, 25-летний и 26-летний мужчины просто прогуливались в пятницу вечером, наслаждаясь теплом, когда небо вдруг почернело, и хлынул ливень. Они попытались найти укрытие, но стихия оказалась быстрее.
Молния ударила с такой силой, что один из парней погиб мгновенно. Спасатели, примчавшиеся на место, уже ничего не смогли сделать — 26-летний мужчина был мертв. Его спутник получил страшные ожоги и сейчас лежит под аппаратами в больнице.
Румыния сейчас в зоне повышенной опасности. С 23 мая на всей территории страны действует оранжевый код метеорологической угрозы: ливни, грозы и град бьют рекорды. Синоптики предупреждали: стихия будет лютовать минимум до конца недели.
Карансе́беш — город в составе жудеца Караш-Северин, в исторической области Банат, в Румынии.
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