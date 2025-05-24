Молния выбрала жертву: в Румынии гроза убила человека на глазах у друга

1:13 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Двое молодых людей, гулявших по уютным улицам румынского города Карансебеш, оказались в эпицентре разбушевавшейся стихии.

Фото: flickr.com by l∞senut aka Jason Foster, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Молнии в небе

Удар молнии настиг их прямо на улице Пятра-Турнулуй — и один из них перестал дышать на месте. Второй чудом выжил, но теперь борется за жизнь в больнице.

По данным местной полиции, 25-летний и 26-летний мужчины просто прогуливались в пятницу вечером, наслаждаясь теплом, когда небо вдруг почернело, и хлынул ливень. Они попытались найти укрытие, но стихия оказалась быстрее.

Молния ударила с такой силой, что один из парней погиб мгновенно. Спасатели, примчавшиеся на место, уже ничего не смогли сделать — 26-летний мужчина был мертв. Его спутник получил страшные ожоги и сейчас лежит под аппаратами в больнице.

Румыния сейчас в зоне повышенной опасности. С 23 мая на всей территории страны действует оранжевый код метеорологической угрозы: ливни, грозы и град бьют рекорды. Синоптики предупреждали: стихия будет лютовать минимум до конца недели.

Уточнения

Карансе́беш — город в составе жудеца Караш-Северин, в исторической области Банат, в Румынии.

