Цена восточной сказки: российскую спортсменку зверски убил муж-турок

1:47 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Директор спортивной школы в Казани, известная российская гимнастка Елена Рябинина, трагически погибла в результате нападения своего бывшего супруга из Турции, который также ранил их сына, как стало известно через Telegram-канал SHOT.

Фото: commons.wikimedia.org by DonSimon, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Полицейские

В то же время МВД Татарстана сообщило РИА Новости о том, что сотрудники правоохранительных органов занимаются установлением обстоятельств гибели женщины, чье тело было найдено в одной из квартир Казани, и предпринимают действия для задержания подозреваемого.

Согласно последним сведениям, Елена и её бывший супруг, мужчина по имени Мете, познакомились в Турции около четырех лет назад. После свадьбы они переехали в Германию, где у них появился сын.

С течением времени Мете начал проявлять агрессивное поведение, и в октябре 2024 года Рябинина с ребенком приняла решение вернуться в Казань. Однако её бывший муж смог выследить их, арендовав квартиру неподалеку и пытаясь уговорить Ex-жену вернуться к нему.

В день, когда их сыну исполнилось три года, Мете ворвался в квартиру с ножом и направил агрессию на ребенка. Елена, увидев это, стала прикрывать сына своим телом и получила множество ножевых ранений на руках.

Супруг ранил ребенка, однако затем передал его медикам. Мальчик был госпитализирован и получил необходимую медицинскую помощь, ему зашили раны. К сожалению, Елена не выжила — её горло было перерезано.

Елeне Рябининой исполнилось всего 34 года, она была удостоена звания "Отличник физической культуры и спорта Республики Татарстан".

Уточнения

Татарста́н — субъект Российской Федерации, республика в её составе. Входит в Приволжский федеральный округ, является частью Поволжского экономического района.

