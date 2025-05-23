Электросеть лжи: как топ-менеджеры Россетей обворовывали Ингушетию

В Ингушетии разгорается крупнейший энергетический скандал: предполагаемый срок бывшего гендиректора "Ингушэнерго" Адам Цечоев продолжает расти.
Магасский районный суд только что вынес решение — арест продлён ещё на два месяца. Хищение 66 миллионов рублей при строительстве стратегически важной электроподстанции "Плиево-Новая" — лишь верхушка айсберга.
Вся история началась ещё в октябре 2024 года, когда УФСБ России по Ингушетии нанесло мощный удар по коррупционной схеме в энергетической сфере.
Тогда были арестованы сразу восемь топ-менеджеров — бывших и действующих сотрудников "Россети Северный Кавказ" и "Ингушэнерго". Выяснилось, что подельники провернули аферу колоссального масштаба: электроподстанция так и не была достроена, а деньги бесследно растаяли в карманах злоумышленников.
Помимо Адама Цечоева, под стражей оказались его брат Хусен Цечоев и их сообщник Магомед Арчаков. Следствие доказало, что они сфальсифицировали документы, провели фиктивные тендеры и в итоге присвоили себе львиную долю бюджета, выделенного на проект.
Электроподстанция "Плиево-Новая" должна была стать ключевым энергетическим узлом Назрановского района, но теперь объект стоит заброшенным — как памятник алчности и коррупции.
В марте этого года суд уже продлевал меру пресечения: Адам и Хусен Цечоевы отправились под арест до 25 мая, а Арчаков — до 25 апреля. И вот новое решение: теперь Цечоевы "задержаны" до 25 июля, а Арчакову придётся посидеть ещё месяц — до 25 июня 2025 года.
"Федера́льная сетева́я компа́ния — Россети" (ПАО "Россети") — российская энергетическая компания, основным видом деятельности которой является передача электроэнергии.
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