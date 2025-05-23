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Электросеть лжи: как топ-менеджеры Россетей обворовывали Ингушетию

1:52
Происшествия

В Ингушетии разгорается крупнейший энергетический скандал: предполагаемый срок бывшего гендиректора "Ингушэнерго" Адам Цечоев продолжает расти. 

Молоток
Фото: flickr.com by howtostartablogonline.net, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Молоток

Магасский районный суд только что вынес решение — арест продлён ещё на два месяца. Хищение 66 миллионов рублей при строительстве стратегически важной электроподстанции "Плиево-Новая" — лишь верхушка айсберга.

Вся история началась ещё в октябре 2024 года, когда УФСБ России по Ингушетии нанесло мощный удар по коррупционной схеме в энергетической сфере.

Тогда были арестованы сразу восемь топ-менеджеров — бывших и действующих сотрудников "Россети Северный Кавказ" и "Ингушэнерго". Выяснилось, что подельники провернули аферу колоссального масштаба: электроподстанция так и не была достроена, а деньги бесследно растаяли в карманах злоумышленников.

Помимо Адама Цечоева, под стражей оказались его брат Хусен Цечоев и их сообщник Магомед Арчаков. Следствие доказало, что они сфальсифицировали документы, провели фиктивные тендеры и в итоге присвоили себе львиную долю бюджета, выделенного на проект.

Электроподстанция "Плиево-Новая" должна была стать ключевым энергетическим узлом Назрановского района, но теперь объект стоит заброшенным — как памятник алчности и коррупции.

В марте этого года суд уже продлевал меру пресечения: Адам и Хусен Цечоевы отправились под арест до 25 мая, а Арчаков — до 25 апреля. И вот новое решение: теперь Цечоевы "задержаны" до 25 июля, а Арчакову придётся посидеть ещё месяц — до 25 июня 2025 года.

Уточнения

"Федера́льная сетева́я компа́ния — Россети" (ПАО "Россети") — российская энергетическая компания, основным видом деятельности которой является передача электроэнергии.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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