Смертельный перекус: следком закончил расследование попытки убийства пирожками

2:11 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Москве разворачивается детективная история с ядовитым поворотом: житель столицы решил убить своего знакомого пирожками с ртутью из-за банальной ревности.

Фото: commons.wikimedia.org by DonSimon, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Полицейские

Казалось бы, сюжет из остросюжетного триллера, но это реальная жизнь — и следователи уже завершили расследование этого беспрецедентного дела. Теперь уголовное дело передано в суд, а обвиняемому грозит реальный тюремный срок.

Всё началось в начале января, когда фигурант, снедаемый патологической ревностью, придумал изощрённый план мести. Он не стал действовать топорно — пистолетом или ножом. Москвич скупил почти десяток градусников, набрал в шприц смертоносную жидкость и стал ждать подходящего момента.

И вот, 11 февраля, в уютном кафе на юго-западе Москвы произошла встреча, ставшая роковой. Обвиняемый незаметно добавил ртуть в пирожки своего знакомого. Казалось, всё прошло гладко — но расчётливый отравитель не учёл одного: ртуть моментально выдала себя мерзким металлическим привкусом. Потерпевший почувствовал неладное, его увезли в больницу — и тут началось самое интересное.

Следователям предстояло распутать клубок ложных версий и симуляций. Сам обвиняемый, пытаясь сыграть жертву, тоже попал в больницу, где умышленно скрывал своё нормальное состояние, чтобы выглядеть отравленным.

Но у СК РФ на этот счёт было своё мнение. Как сообщили в ведомстве, в ходе расследования мужчина менял показания как перчатки — то уверял, что это несчастный случай, то вдруг вспоминал новые детали. Однако доказательства были неопровержимы: показания свидетелей, экспертизы, следы ртути в еде — всё указывало на холодный расчёт, а не на спонтанный поступок.

Теперь в деле поставлена точка: вина признана, показания даны, арест состоялся. Обвиняемому инкриминируют покушение на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ) — статья, которая отправляет за решётку надолго.

Уточнения

Ртуть — элемент шестого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 80, относящийся к подгруппе цинка, 12-й группе (по устаревшей классификации — побочной подгруппе II группы). Простое вещество ртуть — переходный металл, при комнатной температуре представляющий собой тяжёлую серебристо-белую жидкость, пары которой чрезвычайно ядовиты, контаминант.

