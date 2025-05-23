Дело Чикатило: подросток-убийца 7-летней девочки отправилась под стражу

В Бердянске случилось непоправимое: 7-летняя девочка стала жертвой жестокого убийства, а главным подозреваемым в этом страшном преступлении оказалась её ровесница — 14-летняя местная жительница.
Мелитопольский межрайонный суд только что принял решение, которое потрясло всю область: несовершеннолетнюю обвиняемую арестовали на два месяца под стражей.
По данным следствия, трагедия разыгралась вечером 16 мая. По версии оперативников, 14-летняя подозреваемая встретила ребёнка на одной из городских улиц и предложила ей прогуляться в сторону лесополосы.
Казалось бы, обычная детская прогулка — но на самом деле это был путь в никуда. Именно там, в тени деревьев, произошла страшная расправа: девочку убили обычным молотком.
Старший помощник руководителя СУ СК России по Запорожской области Кристина Волкова пояснила, что ходатайство следователей было удовлетворено — теперь обвиняемая проведёт ближайшие 60 дней за решёткой. Но самое сложное ещё впереди: следствие продолжает собирать доказательства, назначены экспертизы, и каждый новый день может вскрыть новые детали этого леденящего кровь дела.
Обвинение уже предъявлено — статья 105 УК РФ, пункт "в".
Бердя́нск — город на юге Запорожской области.
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