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Дело Чикатило: подросток-убийца 7-летней девочки отправилась под стражу

1:24
Происшествия

В Бердянске случилось непоправимое: 7-летняя девочка стала жертвой жестокого убийства, а главным подозреваемым в этом страшном преступлении оказалась её ровесница — 14-летняя местная жительница.

Мигалка
Фото: commons.wikimedia.org by Remigiusz Józefowicz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Мигалка

Мелитопольский межрайонный суд только что принял решение, которое потрясло всю область: несовершеннолетнюю обвиняемую арестовали на два месяца под стражей.

По данным следствия, трагедия разыгралась вечером 16 мая. По версии оперативников, 14-летняя подозреваемая встретила ребёнка на одной из городских улиц и предложила ей прогуляться в сторону лесополосы.

Казалось бы, обычная детская прогулка — но на самом деле это был путь в никуда. Именно там, в тени деревьев, произошла страшная расправа: девочку убили обычным молотком.

Старший помощник руководителя СУ СК России по Запорожской области Кристина Волкова пояснила, что ходатайство следователей было удовлетворено — теперь обвиняемая проведёт ближайшие 60 дней за решёткой. Но самое сложное ещё впереди: следствие продолжает собирать доказательства, назначены экспертизы, и каждый новый день может вскрыть новые детали этого леденящего кровь дела.

Обвинение уже предъявлено — статья 105 УК РФ, пункт "в".

Уточнения

Бердя́нск — город на юге Запорожской области.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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