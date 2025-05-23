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Складской апокалипсис в Котельниках: огонь поглотил 600 квадратов

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Происшествия

В подмосковных Котельниках разгорается настоящая драма: огромное нежилое здание охватило пламя, и пожарным пришлось изрядно потрудиться, чтобы взять ситуацию под контроль.

МЧС
Фото: 66.mchs.gov.ru by МЧС России Главное управление по Свердловской области, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
МЧС

По данным областного главка МЧС, сообщение о возгорании поступило в оперативно-дежурную смену Центра управления кризисными ситуациями (ЦУКС) буквально за пару часов до наступления вечера. Возгорание было зафиксировано в одном из строений на улице Промзона Силикат – в здании под номером 19.

Сотрудники МЧС мгновенно среагировали на сигнал тревоги и бросили все силы на локализацию пожара. И, судя по официальным сводкам, их усилия не прошли даром: уже к 17:25 огонь удалось обуздать на площади 600 квадратных метров.

Как удалось выяснить РИА Новости у представителя экстренных служб, огонь полыхает в довольно крупном складском помещении.

Уточнения

МЧС России — федеральное министерство, ведающее вопросами предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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