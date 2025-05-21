Террористы готовили удар: ФСБ предотвратили кровавую акцию боевиков

1:33 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Дагестане разгорается скандал вокруг предотвращения крупного теракта.

Фото: wikimedia.org by SpetsnazAlpha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ ФСБ

Следственное управление Следственного комитета республики возбудило уголовное дело в отношении 41-летнего местного жителя, который обвиняется в вербовке земляков для создания террористического сообщества и организации взрыва в Махачкале. По данным следствия, мужчина, находясь за границей, через мессенджер убеждал двух дагестанцев присоединиться к террористической ячейке и совершить теракт 5 мая.

В пресс-службе СУ СК по Республике Дагестан сообщили, что уголовное дело заведено по двум статьям Уголовного кодекса: за участие в деятельности террористической организации и содействие террористической деятельности. Это не первый случай попытки организации терактов на юге России.

Всего несколько дней назад, 19 мая, стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении девяти жителей Ставропольского края, среди которых были восемь подростков. По версии следствия, эта группа планировала нападение на сотрудников полиции 9 мая, но совместными усилиями следователей, МВД и ФСБ их планы были сорваны.

Силовики предотвратили как минимум два серьёзных преступления, которые могли привести к человеческим жертвам. Правоохранительные органы продолжают работу по выявлению и нейтрализации подобных угроз, укрепляя безопасность на Северном Кавказе.

Уточнения

Дагеста́н официально Респу́блика Дагеста́н, — субъект Российской Федерации, республика в её составе.

