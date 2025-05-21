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Мигранты, штрафы и засада: в России задержали Иисуса Христа за помощь нелегальным мигрантам

2:27
Происшествия

В Казани разворачивается история, похожая на сценарий остросюжетного фильма. Судебные приставы Татарстана провели необычную спецоперацию, чтобы доставить в суд Исуса Христа.

Беженцы в Словении
Фото: commons.wikimedia.org by Miran Hladnik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Беженцы в Словении

Именно так зовут 45-летнего обвиняемого по паспорту. Мужчину подозревают в том, что он организовал фиктивную регистрацию 45 иностранцев в своей небольшой квартире площадью всего 31,9 квадратных метра. Возникает резонный вопрос: как можно было уместить столько людей в столь скромном пространстве?

Операция по поимке Исуса Христа началась после того, как суд выдал постановление о его принудительном приводе. Приставы прибыли к месту жительства обвиняемого, но тот, видимо, не собирался сдаваться без борьбы. На громкий стук в дверь мужчина не отреагировал, и тогда сотрудники ФССП решили сменить тактику. Они позвонили Исусу на телефон — и к их удивлению, внутри квартиры раздался звонок, подтвердивший его присутствие. Стало ясно: Христос не открывал дверь осознанно.

Тогда приставы пошли на хитрость. Они сделали вид, что уходят, демонстративно покинув площадку этажа, но на самом деле остались в засаде. Расчет оказался верным: спустя время бдительность обвиняемого ослабла, и он решил выйти из квартиры. Как только Иисус Христос показался в дверях, его тут же задержали. Просто, но эффективно.

Однако на этом неприятности обвиняемого не закончились. За то, что он мешал приставам выполнять свои обязанности, на мужчину составили административный протокол по статье 17.8 КоАП РФ (воспрепятствование деятельности судебных приставов).

И это решение суда оказалось для Христа куда более болезненным, чем сама возможная ответственность за фиктивную регистрацию мигрантов. Судья Московского районного суда Казани не стал церемониться и назначил обвиняемому штраф в размере 60 000 рублей.

Благодаря четко спланированным действиям судебных приставов заседание прошло строго по расписанию. Теперь Исусу Христу предстоит не только разобраться с обвинениями в свой адрес, но и оплатить внушительный штраф — за свое весьма оригинальное понимание закона.

Уточнения

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях — кодифицированный нормативный акт, регулирующий общественные отношения по привлечению к ответственности за совершение административного правонарушения, а также устанавливающий общие начала, перечень всех административных правонарушений (который может быть дополнен на региональном уровне), органы, рассматривающие дела, порядок привлечения к ответственности и порядок исполнения решений по делам об административных правонарушениях.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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