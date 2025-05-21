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Раковая переписка: мужчина напал на свою жену из-за сообщений в мессенджере

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Происшествия

Тюменец напал на свою жену с ножом из-за ее переписки с другим мужчиной. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Мигалка
Фото: commons.wikimedia.org by Remigiusz Józefowicz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Мигалка

По информации суда, 31-летний мужчина и его супруга находились в доме ее отца, где во время распития алкоголя он заметил сообщения от других мужчин в её телефоне. Это открытие вызвало у него приступ ревности, и началась бурная ссора.

Отец женщины, пытаясь прекратить конфликт, попытался вмешаться, но в итоге выгнал агрессивного зятя из жилища. Однако, воспользовавшись моментом, под предлогом того, что он хочет умыться, мужчина вернулся, схватил нож и ударил свою жену в грудь. В результате у женщины врачи диагностировали кровоизлияние в сердце.

Уточнения

Тюме́нь — город в России, административный центр Тюменской области и Тюменского района, в состав которого он не входит. Расположен на реке Туре. Образует городской округ город Тюмень.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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