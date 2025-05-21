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Наказание за ненависть: екатеринбуржец, напавший на сына бойца СВО, исчерпал все шансы

2:01
Происшествия

Седьмой кассационный суд поставил точку в деле о нападении на ребёнка — и теперь хулиган точно не выйдет на свободу раньше срока. Об этом сообщает "Царьград".

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Фото: https://www.freepik.com
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Речь идёт о резонансном инциденте апреля 2023 года, когда Неустроев набросился на мальчика всего лишь из-за шапки с буквой Z.

На головном уборе сына участника спецоперации красовалась надпись и символ Z — знак поддержки ВС РФ. Для большинства россиян это символ героизма и памяти о подвиге. Но для Александра Неустроева в тот момент Z превратилась в "фашистскую символику". Именно так он заявил на одном из заседаний, пытаясь оправдать своё поведение. Мол, "перепутал" знаки и погорячился. Вот только суд такой аргумент не купил.

Инцидент вызвал волну негодования в обществе. Сначала Неустроева признали виновным в хулиганстве на почве социальной ненависти, но отделался он, как ни странно, штрафом — всего 7 тысяч рублей. Генпрокуратура справедливо возмутилась: "Неужели это всё, что заслужил человек, посягнувший на ребёнка только за то, что тот носит знак поддержки СВО?" Началось разбирательство, тон которому задали не только юристы, но и обычные граждане.

На заседаниях Неустроев вёл себя вызывающе — оскорблял журналистов, отказывался признавать вину и продолжал твердить про "фашистский символ". Прокуроры резонно парировали: если человек пута, что нацистский знак похож на букву из русского алфавита, то это не освобождает от ответственности. Наоборот, говорит о его глубокой внутренней проблеме.

И вот итог: кассационная жалоба Неустроева отклонена. Три года колонии-поселения — это не условный срок, не штраф на пару чашек кофе в кафе. Это настоящая изоляция от общества для человека, который не смог сдержать агрессию даже перед ребёнком.

Уточнения

Екатеринбу́рг — третий по площади и четвёртый по численности населения город-миллионер в России, административный центр Уральского федерального округа и Свердловской области.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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