Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Айсберг размером с город: дно Северного моря хранит ледниковые шрамы
Алкоголь накрыл Россию: топ-3 региона, где пьют больше всех
В речной рыбе завелось кое-что неприятное: проверьте свой ужин
Космическая оборона: Америка построила защиту, которую никто не сломит
Глюки, штрафы и SMS — в прошлое: новая система парковки предлагает совсем другую игру
Полина Гагарина в центре романтических слухов: таинственный мужчина на презентации Агутина
Затаились в фасаде: что делать, если под крышей поселилась колония ос
Князь Невский против аферистов: коллекция стоимостью в небоскрёб ушла в никуда
Марс потрясён — буквально: как сейсмология помогла найти воду

Кураторы из тени: ФСБ поймала вербовщика украинских диверсантов на российской земле

Происшествия

Управление ФСБ по Татарстану отчиталось о сенсационном задержании — в Казани пойман молодой человек 2000 года рождения, готовивший настоящую технологическую диверсию. Об этом сообщает inkazan.ru.

ФСБ
Фото: wikimedia.org by Troncospetsnaz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
ФСБ

По данным силовиков, злоумышленник планировал атаковать один из крупнейших заводов города с помощью беспилотника, начиненного взрывчаткой. Но самое интересное — не сам факт подготовки атаки, а её закулисные кураторы и методы вербовки.

Как удалось выяснить ФСБ, задержанный был активным участником проукраинских организаций, а его действия координировал неизвестный человек из-за рубежа. Этот таинственный куратор не только снабжал молодого диверсанта инструкциями, но и провёл для него целое онлайн-обучение по конспирации и изготовлению взрывных устройств. Фактически, речь идёт о полноценной операции с элементами иностранного вмешательства.

Самое тревожное, что подготовка теракта велась почти год — с февраля по октябрь 2024-го. Целых девять месяцев молодой человек собирал информацию, изучал режим охраны объекта, тренировался в изготовлении БПЛА и взрывчатки. И всё это время он оставался "невидимкой" для правоохранительных органов.

Зато результаты его потенциальной "работы" казанцы уже могли оценить ещё прошлой весной. Именно с 2024 года Татарстан начал фиксировать атаки беспилотников, но до центра республики дроны добрались лишь к декабрю. Тогда в результате ночных налётов пострадали несколько жилых домов — удар пришёлся по внешним фасадам, к счастью, обошлось без жертв. Теперь ясно — это была лишь "разведка боем" перед более масштабными планами.

Уточнения

Федеральная служба безопасности Российской Федерации — федеральный орган исполнительной власти, в пределах своих полномочий осуществляющий государственное управление в области обеспечения безопасности Российской Федерации, борьбы с терроризмом, защиты и охраны государственной границы Российской Федерации.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Эта рыба вытесняет лосося с прилавков — пользы больше, стоит в разы дешевле
Еда и рецепты
Эта рыба вытесняет лосося с прилавков — пользы больше, стоит в разы дешевле Аудио 
Нефтяной рынок Китая трясёт: у России появился новый грозный соперник
Экономика и бизнес
Нефтяной рынок Китая трясёт: у России появился новый грозный соперник Аудио 
Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи
Авто
Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи Аудио 
Популярное
Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи

О них не пишут хвалебные посты, но их владельцы спят спокойно. Эти машины не ломаются, не капризничают и стоят меньше, чем заслуживают.

Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи
200 тысяч км для них — разминка: 5 кроссоверов, которые переживут своих владельцев
200 тысяч км для них — разминка: 5 кроссоверов, которые переживут своих владельцев
Сергей Лазарев высказал своё мнение о Евровидении
Нефтяной рынок Китая трясёт: у России появился новый грозный соперник
Игорь Петренко: Я благодарен новороссийскому зрителю за тёплый приём! Анжела Якубовская Сводка с фронта: в Шостке уничтожен полевой лагерь, подростков и женщин готовят в ВСУ Дмитрий Плотников Моя мама — мэр, мы тебя на СВО отправим. Эксперты оценили размах явления Любовь Степушова
Эта рыба вытесняет лосося с прилавков — пользы больше, стоит в разы дешевле
Телепортация подтверждена: учёные стерли расстояние между частицами и переписали физику
Ограждение для смородины: легко, дёшево, красиво. Решает одна простая конструкция
Ограждение для смородины: легко, дёшево, красиво. Решает одна простая конструкция
Последние материалы
Космическая оборона: Америка построила защиту, которую никто не сломит
Князь Невский против аферистов: коллекция стоимостью в небоскрёб ушла в никуда
Марс потрясён — буквально: как сейсмология помогла найти воду
Почему в квартире быстро скапливается пыль — и как с этим бороться
Возвращение к истокам: рак оказался древней программой, а не сбоем организма
Небо для трезвых: Россия вводит европейские стандарты контроля алкоголя на борту
Макияж, который не подведёт в самую важную ночь — инструкция без истерик
ИИ наступает: профессии, которые он не сможет заменить
"Цена нашей жизни": видео с военного кладбища в Чернигове потрясло сеть
Десант в ночи: КНР отрабатывает вариант силового возвращения Тайваня
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.