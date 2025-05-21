Кураторы из тени: ФСБ поймала вербовщика украинских диверсантов на российской земле

Управление ФСБ по Татарстану отчиталось о сенсационном задержании — в Казани пойман молодой человек 2000 года рождения, готовивший настоящую технологическую диверсию. Об этом сообщает inkazan.ru.

Фото: wikimedia.org by Troncospetsnaz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ФСБ

По данным силовиков, злоумышленник планировал атаковать один из крупнейших заводов города с помощью беспилотника, начиненного взрывчаткой. Но самое интересное — не сам факт подготовки атаки, а её закулисные кураторы и методы вербовки.

Как удалось выяснить ФСБ, задержанный был активным участником проукраинских организаций, а его действия координировал неизвестный человек из-за рубежа. Этот таинственный куратор не только снабжал молодого диверсанта инструкциями, но и провёл для него целое онлайн-обучение по конспирации и изготовлению взрывных устройств. Фактически, речь идёт о полноценной операции с элементами иностранного вмешательства.

Самое тревожное, что подготовка теракта велась почти год — с февраля по октябрь 2024-го. Целых девять месяцев молодой человек собирал информацию, изучал режим охраны объекта, тренировался в изготовлении БПЛА и взрывчатки. И всё это время он оставался "невидимкой" для правоохранительных органов.

Зато результаты его потенциальной "работы" казанцы уже могли оценить ещё прошлой весной. Именно с 2024 года Татарстан начал фиксировать атаки беспилотников, но до центра республики дроны добрались лишь к декабрю. Тогда в результате ночных налётов пострадали несколько жилых домов — удар пришёлся по внешним фасадам, к счастью, обошлось без жертв. Теперь ясно — это была лишь "разведка боем" перед более масштабными планами.

Уточнения

Федеральная служба безопасности Российской Федерации — федеральный орган исполнительной власти, в пределах своих полномочий осуществляющий государственное управление в области обеспечения безопасности Российской Федерации, борьбы с терроризмом, защиты и охраны государственной границы Российской Федерации.

