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Князь Невский против аферистов: коллекция стоимостью в небоскрёб ушла в никуда

2:05
Происшествия

В столице произошло шокирующее событие, которое заставило содрогнуться даже самых осторожных граждан. Материал об этом публикуют argumenti. ru.

Груда золотых слитков
Фото: pixabay by Стивбидмид, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Груда золотых слитков

Пенсионер из Москвы стал жертвой телефонных мошенников, лишившись своих сбережений на баснословную сумму — 148 миллионов рублей. По факту дерзкого преступления возбуждено уголовное дело по статье о "мошенничестве в особо крупном размере".

Как удалось выяснить, 16 мая в одно из отделений полиции на северо-западе Москвы обратился мужчина пенсионного возраста с заявлением о беспрецедентном обмане.

По его словам, накануне ему начали поступать звонки от неизвестных, которые представлялись сотрудниками Росфинмониторинга и ФСБ. Злоумышленники действовали настолько убедительно, что пожилой человек не заподозрил подвоха. Они убедили его в необходимости собрать все свои сбережения и передать их курьеру, якобы для спасения его же денег от неких "злоумышленников".

Поддавшись панике и страху, пенсионер не колебался ни минуты. Он собрал свою коллекцию, состоящую из более 300 редких монет "Князь Александр Невский", 200 монет "Юрий Долгорукий" и ещё 200 золотых монет "Георгий Победоносец".

Помимо монет, в его копилке нашлось место и для нескольких увесистых золотых слитков. Общая стоимость всего этого богатства оценивалась в сумму около 148 миллионов рублей. Слепо доверяя "спасителям", он передал все эти драгоценности курьеру, который не замедлил появиться на пороге его квартиры.

Правоохранительные органы ведут расследование этого беспрецедентного дела. Возбуждено уголовное дело, и оперативники делают всё возможное, чтобы найти хитрых аферистов и вернуть пенсионеру его состояние. Однако шансы на успех тают с каждым часом — мошенники такого уровня мастерства обычно уходят в тень навсегда.

Уточнения

Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.

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