Мошенники наворовали на 200 млрд: вот как Россия борется с киберпреступностью

1:02 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Даже усиленные меры защиты не мешают росту киберпреступности. В России за первые месяцы этого года мошенники наворовали на 30% больше, хотя количество атак чуть упало.

Фото: commons.wikimedia.org by Free-Photos from Pixabay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Компьютерный программист набирает код

Аферисты изощряются и работают избирательнее, так у них получается больше украсть.

Кстати, в 2024 году сумма превысила 200 млрд рублей.

Аналитики Всемирного экономического форума сообщают, что современные системы защиты не справляются с методами хакеров. Две трети американских компаний за последние два года стали жертвами кибератак.

Теперь классические фишинговые схемы дополняют сложными социальными инженерными методиками. Чаще всего жертвами мошенников становятся пожилые люди.

В России уже работают над созданием новых мер противодействия. Например, подачи заявлений о киберпреступлениях через портал "Госуслуги", сообщает argumenti. ru.

Уточнения

Преступления в сфере информационных технологий или киберпреступность — преступления, совершаемые в сфере электронных информационных технологий.



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