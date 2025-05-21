Мошенники наворовали на 200 млрд: вот как Россия борется с киберпреступностью

Даже усиленные меры защиты не мешают росту киберпреступности. В России за первые месяцы этого года мошенники наворовали на 30% больше, хотя количество атак чуть упало.
Аферисты изощряются и работают избирательнее, так у них получается больше украсть.
Кстати, в 2024 году сумма превысила 200 млрд рублей.
Аналитики Всемирного экономического форума сообщают, что современные системы защиты не справляются с методами хакеров. Две трети американских компаний за последние два года стали жертвами кибератак.
Теперь классические фишинговые схемы дополняют сложными социальными инженерными методиками. Чаще всего жертвами мошенников становятся пожилые люди.
В России уже работают над созданием новых мер противодействия. Например, подачи заявлений о киберпреступлениях через портал "Госуслуги", сообщает argumenti. ru.
Преступления в сфере информационных технологий или киберпреступность — преступления, совершаемые в сфере электронных информационных технологий.
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О них не пишут хвалебные посты, но их владельцы спят спокойно. Эти машины не ломаются, не капризничают и стоят меньше, чем заслуживают.