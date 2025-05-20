Последняя поездка: новосибирское такси взорвалось прямо на ходу

В утренние часы Новосибирск потрясло шокирующее событие: на улице Зорге внезапно взорвался автомобиль такси Hyundai Solaris. О происшествии сообщает Om1 Новосибирск.

Фото: commons.wikimedia.org by ИванА, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Яндекс.Такси в Екатеринбурге

Водитель такси, находившийся за рулем, получил серьезные ожоги и был срочно госпитализирован. На место ЧП мгновенно прибыли экстренные службы и полиция, начавшие расследование причин произошедшего.

Как удалось выяснить редакции Om1 Новосибирск, специалисты уже имеют представление о возможных источниках подобной катастрофы. По мнению новосибирского автоинструктора Сергея Воронова, взрывы такого рода характерны для автомобилей, оснащенных газовым оборудованием.

Основная причина — утечка газа, которая, как правило, сопровождается характерным запахом в салоне. Это первый сигнал, указывающий на неисправность, однако в суете будней пассажиры и даже водители часто не придают этому значения.

Сергей Воронов подчеркнул, что в подобных автомобилях наиболее безопасное место — передние сиденья. Объясняется это просто: газовые баллоны традиционно размещаются в багажнике, и в случае ЧП именно эта часть машины становится эпицентром возгорания.

Казалось бы, автомобили такси проходят еженедельные проверки, что должно гарантировать их надежность. Однако, по словам автоинструктора, такие частые осмотры порой оказываются лишь формальностью и не обеспечивают должного уровня технического контроля.

Проблема кроется в промежутках между официальными ТО. Именно в это время ответственность за состояние машины ложится на самого водителя. Но далеко не каждый из них обладает достаточными знаниями, чтобы вовремя выявить неисправность газового оборудования.

В результате — трагическая статистика аварий с участием коммерческого транспорта, где экономия на безопасности выходит боком. Сергей Воронов обратил внимание на видеозаписи с места событий, где четко видно: пламя изначально охватило салон, хотя очаг возгорания находился в багажнике. По его мнению, взрывная волна попросту прорвалась внутрь, поскольку сиденья — более уязвимый материал, нежели металлический корпус багажника. Впрочем, эксперт не исключил и человеческий фактор — например, курение водителя в салоне.

Уточнения

Hyundai Solaris — субкомпактный автомобиль южнокорейской компании Hyundai Motors. Автомобиль представляет собой локализованную версию автомобиля Hyundai Accent, адаптированную для эксплуатации в российских условиях.

