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Троих пособников зарубежных мошенников поймали: вот как они обманывали людей

Происшествия

Троих пособников зарубежных телефонных мошенников поймали в России.

Телефонные мошенники
Фото: https://t.me/mediamvd
Телефонные мошенники

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказал, что криминальная группа работала с начала текущего года.

Подозреваемые по указанию своих кураторов арендовали квартиру и установили GSM-шлюзы для работы сим-карт, зарегистрированных на подставных лиц, в основном иностранцев. На эти номера жертвы аферистов переводили деньги, которые обналичивали их или конвертировали в криптовалюту, сообщает Петербург2.

Двое из подозреваемых проживают в Дагестане, а третий — в Петербурге. Во время обысков у них нашли и забрали смартфоны, банковские карты и электронные носители.

Уточнения

Мошенники — множественное число от мошенник (мошенничество — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием):

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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