Троих пособников зарубежных мошенников поймали: вот как они обманывали людей

Троих пособников зарубежных телефонных мошенников поймали в России.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказал, что криминальная группа работала с начала текущего года.
Подозреваемые по указанию своих кураторов арендовали квартиру и установили GSM-шлюзы для работы сим-карт, зарегистрированных на подставных лиц, в основном иностранцев. На эти номера жертвы аферистов переводили деньги, которые обналичивали их или конвертировали в криптовалюту, сообщает Петербург2.
Двое из подозреваемых проживают в Дагестане, а третий — в Петербурге. Во время обысков у них нашли и забрали смартфоны, банковские карты и электронные носители.
Мошенники — множественное число от мошенник (мошенничество — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием):
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Узнайте, почему винтажные ковры становятся символом статуса и уюта в современном интерьере — это не просто мода, а настоящая инвестиция.