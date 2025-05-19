Троих пособников зарубежных мошенников поймали: вот как они обманывали людей

Троих пособников зарубежных телефонных мошенников поймали в России.

Фото: https://t.me/mediamvd Телефонные мошенники

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказал, что криминальная группа работала с начала текущего года.

Подозреваемые по указанию своих кураторов арендовали квартиру и установили GSM-шлюзы для работы сим-карт, зарегистрированных на подставных лиц, в основном иностранцев. На эти номера жертвы аферистов переводили деньги, которые обналичивали их или конвертировали в криптовалюту, сообщает Петербург2.

Двое из подозреваемых проживают в Дагестане, а третий — в Петербурге. Во время обысков у них нашли и забрали смартфоны, банковские карты и электронные носители.

Уточнения

Мошенники — множественное число от мошенник (мошенничество — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием):



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