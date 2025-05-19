Палец за пароль: банды охотятся за вашими деньгами и семьями

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Мир криптовалют сотрясает волна загадочных похищений. Владельцы цифровых фирм, инвесторы и известные медиа-персоны становятся жертвами жестоких нападений. Материал об этом публикует "Царьград".

Фото: commons.wikimedia.org by Tobias "ToMar" Maier, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Балаклава

Цель злоумышленников очевидна: получить доступ к электронным активам своих жертв. По данным газеты The Wall Street Journal, число таких преступлений стремительно растёт, а за ними стоят хорошо организованные преступные группировки.

Издание приводит леденящие кровь примеры из реальной жизни. Так, во Франции вооружённая банда попыталась похитить ребёнка руководителя криптовалютной биржи Paymium.

Преступников удалось остановить лишь благодаря вмешательству супруга жертвы и неравнодушных соседей. Ещё более жестокий случай произошёл ранее с экс-главой фирмы Ledger Дэвидом Балланом. Похитители ампутировали ему палец, требуя взамен огромный выкуп в криптовалюте. Подобные инциденты уже зафиксированы не только во Франции, но и в Австралии, США и других странах.

Особую тревогу экспертов вызывает высокая организованность атакующих групп. Преступники используют шифрование сообщений и детально проработанные планы действий. Они тщательно собирают информацию о потенциальных жертвах, прочёсывая социальные сети и используя доступные хакерам базы данных. Правоохранительные органы бьют тревогу, но борьба с киберпреступностью осложняется анонимностью блокчейн-транзакций и сложностью выявления злоумышленников.

Специалисты уже начали бить тревогу, призывая владельцев криптовалют и топ-менеджеров усилить защиту. Главный совет — минимизировать публичность личной финансовой информации и хранить активы в оффлайн-хранилищах, так называемых "холодных кошельках". Правоохранительные структуры со своей стороны работают над новыми методами противодействия киберугрозам, но пока им трудно поспевать за изощрённостью атак.

Уточнения

Криптовалю́та — разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система (нет внутреннего или внешнего администратора или какого-либо его аналога), работающая в полностью автоматическом режиме.

