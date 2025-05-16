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Таинственный лунатик: россиянин зашел в чужую рондомную квартиру и лег спать

Происшествия

Когда жители одной из квартир в Тюмени собрались позавтракать, в их дом неожиданно вошел посторонний человек. Он воспользовался тем, что дверь была не заперта и попал в чужой дом.

Сон
Фото: Pexels by Ron Lach, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сон

Мужчина спокойно снял с себя одежду, положил у кровати телефон, часы, паспорт и улегся спать. Владельцы квартиры в шоке пытались его разбудить, но гость никак не просыпался. Тогда они позвонили в скорую помощь и полицию.

Прибывшая через девять минут бригада скорой помощи поняла, что парень находится в бессознательном состоянии, он не реагировал на болевые воздействия.

Медики начали оказывать ему первую помощь и в этот момент молодой человек пришел в себя.

Оказалось, что он всю ночь был в клубе. Парень не вспомнил, как он попал в чужую квартиру. Врачи увезли мужчину в больницу для дальнейшего обследования и оказания необходимой помощи, пишет tmn. aif.ru.

Уточнения

Лунатик или сомнамбула, — человек, больной сомнамбулизмом (лунатизмом).
 

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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