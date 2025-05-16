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Шпионский заговор: страны Южного Кавказа ведут охоту друг на друга

Происшествия

Южный Кавказ превратился в настоящую арену шпионских игр. Материал об этих шпионских играх публикует издание "Акценты".

Военный с биноклем
Фото: dvidshub.net= by Айзек Ибарра, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Военный с биноклем

Сотни глаз следят за каждым шагом, а спецслужбы соседних государств ведут свою тайную войну. По данным нашего расследования, больше всего дел, связанных с государственной изменой и шпионажем, зафиксировано в Азербайджане.

Недавно в Южной Осетии разразился скандал: 51-летний сотрудник государственного предприятия в Дзауском районе был арестован по подозрению в передаче секретной информации грузинской разведке.

По версии следствия, он регулярно информировал Службу государственной безопасности Грузии о перемещениях российских военных контингентов, а также делился данными о внутриполитической ситуации в республике. Стало ли это единичным случаем или частью более крупной схемы — пока неизвестно.

Абхазия тоже отметилась громким приговором. Верховный суд республики признал Каху Мурадова виновным в государственной измене и приговорил к 15 годам лишения свободы. Следствие доказало, что Мурадов не только собирал и передавал секретные сведения грузинским спецслужбам, но и поддерживал связь с бывшими лидерами исламистских группировок.

Но настоящий рекорд по разоблачению шпионов бьёт Азербайджан. Суды один за другим рассматривают дела о государственной измене, и приговоры звучат как приговор эпохи. Эмин Гасымзаде получил 15 лет колонии за передачу информации Армении — самого, мягко говоря, недружественного Баку государства. Ещё более суровый вердикт услышал Иван Светличный - 16 лет за шпионаж в пользу той же страны.

Однако самым громким процессом стал суд в Баку над Мартином Райаном, гражданином Франции. Его обвиняют в работе на французскую разведку, хотя сам Райан утверждает, что стал жертвой хитроумных манипуляций. Возглавляя в Азербайджане консалтинговую компанию, он якобы не подозревал, что его используют в грязной игре. Последствия налицо: отношения между Баку и Парижем теперь окончательно испорчены.

Зато Грузия, наблюдая за этой шпионской лихорадкой, решила не оставаться в стороне. В стране возвращают в Уголовный кодекс статью "измена Родине" — отменённую ещё при Михаиле Саакашвили с красноречивой формулировкой: "В Грузии больше нет шпионов".

Теперь власти спохватились: под изменой Родины понимают не только работу на зарубежные разведки, но и разглашение гостайны, шпионаж и поддержку враждебной деятельности иностранных структур. Похоже, Тбилиси всерьёз готовится к новой волне противостояния.

Уточнения

Азербайджа́н — государство в восточной части Закавказья (Южного Кавказа) на побережье Каспийского моря, относится к Передней Азии, а также, по мнению некоторых источников, частично к Восточной Европе.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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