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Звони, обманывай, богатей: Грузия стала столицей телефонного мошенничества

2:02
Происшествия

В Грузии разгорается скандал вокруг международной сети мошеннических колл-центров, которые орудовали на территории страны с удивительной безнаказанностью. Об этом сообщает издание "Акценты".

Хакер
Фото: flickr.com by David Whelan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Хакер

Силовики наконец нанесли удар по этому нелегальному бизнесу, задержав в одной только гостинице Душети 14 граждан Китая, находившихся в стране без надлежащих документов. Эти люди использовали десятки мобильных телефонов и мощные серверы, чтобы совершать звонки в различные уголки мира, втираясь в доверие к гражданам разных стран и выманивая у них деньги.

Выяснилось, что Грузия давно превратилась в прибежище для телефонных мошенников со всего мира. По информации источников, каждый такой "колл-центр" имеет покровителя среди местных криминальных авторитетов или высокопоставленных чиновников. Именно поэтому рейды силовиков до недавнего времени были практически бесполезны — мошенники узнавали о проверках заранее и успевали уничтожить улики и вывезти оборудование. Однако, похоже, МВД Грузии решило всерьез взяться за ликвидацию этой схемы.

В ходе последних операций колл-центры были обнаружены не только в столице — Тбилиси, но и в курортном Батуми. По данным расследования, многие из этих мошеннических организаций связаны с именем бывшего министра обороны Грузии Давида Кезерашвили, ныне скрывающегося в Лондоне.

Российские спецслужбы уже объявили его в международный розыск, предъявив обвинения в создании преступного сообщества и масштабных мошенничествах. ФСБ России располагает информацией, что под руководством Кезерашвили грузинские колл-центры ввели в заблуждение около 100 тысяч человек из 50 стран мира.

Если учесть, что каждый крупный центр приносил примерно $100 тысяч прибыли ежемесячно, масштабы хищений просто поражают воображение.

Уточнения

Гру́зия — государство, расположенное в западной части Закавказья на восточном побережье Чёрного моря (омывается им на западе).

Дави́д Шотаевич (Шабтаевич) Кезерашви́ли — грузинский политический и военный деятель, министр обороны Грузии.

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