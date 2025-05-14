Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новые доллары исчезли из банков — что теперь делать туристам?
Водителей с диагнозом лишат прав — даже без суда
Я с Ростова сам: как украинские мошенники маскируют акцент
Как выглядели кафе и закусочные на трассах СССР
Отар Кушанашвили вспомнил о пощёчине от Абдулова: пролетел через весь зал!
Топ недорогих пикапов: кто предлагает полный привод за минимальную цену
5 минут решают все: как утренняя привычка крадет вашу энергию — эксперты бьют тревогу
Оранжевые кошки: чего вы не знали о них и их происхождении
Новая жизнь за границей: Чулпан Хаматова призналась, что не может забыть Россию

Пиво, ссора и выстрел: местный житель стал убийцей за одну ночь

1:26
Происшествия

В ночь на 14 мая в Питкяранте разыгралась трагедия, потрясшая маленький городок. О случившемся пишет karelinform.ru.

задержание, полиция
Фото: Wikimedia Commons by Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet is licensed under Public domain
задержание, полиция

В одном из местных баров, где обычно собирались друзья и просто хорошие люди, вспыхнул конфликт между посетителями. Ссора, начавшаяся, казалось бы, на ровном месте, закончилась настоящей драмой.

Как сообщили в пресс-службе карельского МВД, в ходе перепалки 37-летний местный житель получил огнестрельное ранение, от которого впоследствии скончался. Стрелком оказался 29-летний мужчина, который, по предварительной информации, просто не смог сдержать эмоции. Теперь он числится в розыске.

Правоохранительные органы оперативно прибыли на место ЧП и начали работу по поимке подозреваемого. Как выяснилось в ходе расследования, стрелок не стал терять время даром — он скрылся в одном из гаражных кооперативов города. Полицейские уже установили точное место, где он прячется, но задержать его пока не удалось.

В МВД подтвердили, что все силы брошены на окружение подозреваемого: "На месте работают сотрудники правоохранительных органов, которые проводят мероприятия, направленные на задержание злоумышленника" — так прокомментировали ситуацию в ведомстве, дав понять, что операция находится в активной фазе.

Уточнения

Пи́ткяранта — город в России в составе Республики Карелия, расположенный в Северном Приладожье. Административный центр Питкярантского района.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Ванна или душ: на чём прогадали те, кто выбрал кабину
Недвижимость
Ванна или душ: на чём прогадали те, кто выбрал кабину Аудио 
Не пей, а поливай: вода, которая чистит лобовое лучше спецсредств
Авто
Не пей, а поливай: вода, которая чистит лобовое лучше спецсредств Аудио 
Женщины, берегитесь: дельфин может воспринять это как намёк
Домашние животные
Женщины, берегитесь: дельфин может воспринять это как намёк Аудио 
Популярное
20 секунд на холостом — минус капиталка двигателя через 5 лет

Выключаете мотор сразу после поездки? Это может разрушать его изнутри. Узнайте, сколько нужно подождать, чтобы продлить срок службы агрегата.

20 секунд на холостом — минус капиталка двигателя через 5 лет
Путешествие обернулось шоком: россиянка была потрясена, узнав в беседе с американцами размеры их пенсий
Путешествие обернулось шоком: россиянка была потрясена, узнав в беседе с американцами размеры их пенсий
Не пей, а поливай: вода, которая чистит лобовое лучше спецсредств
Женщины, берегитесь: дельфин может воспринять это как намёк
Страны Персидского залива хотят изменений в политике США в обмен на свои деньги Любовь Степушова Что скрывает С-400? Новый взгляд на противовоздушную оборону Индии и её успехи Дмитрий Плотников Царскосельский лицей выпускал защитников престола и… бунтовщиков Сергей Лебедев
Ваша кошка — не будильник, а охранник: зачем она будит вас каждую ночь
Юрский парк на даче: в луже под крыльцом ожили доисторические создания
Селёдка, которую съедают до картошки: самый вкусный маринад
Селёдка, которую съедают до картошки: самый вкусный маринад
Последние материалы
Как выглядели кафе и закусочные на трассах СССР
Отар Кушанашвили вспомнил о пощёчине от Абдулова: пролетел через весь зал!
Топ недорогих пикапов: кто предлагает полный привод за минимальную цену
Оранжевые кошки: чего вы не знали о них и их происхождении
5 минут решают все: как утренняя привычка крадет вашу энергию — эксперты бьют тревогу
Новая жизнь за границей: Чулпан Хаматова призналась, что не может забыть Россию
Этот город невозможно найти на карте — но туда едут со всего мира
Почему ветераны СВО попадают в отдельный правовой вакуум: непростительные выплаты
Пиво, ссора и выстрел: местный житель стал убийцей за одну ночь
Российская новинка поражает мир: фотодетектор работает без электричества
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.