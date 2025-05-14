Пиво, ссора и выстрел: местный житель стал убийцей за одну ночь

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В ночь на 14 мая в Питкяранте разыгралась трагедия, потрясшая маленький городок. О случившемся пишет karelinform.ru.

Фото: Wikimedia Commons by Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet is licensed under Public domain задержание, полиция

В одном из местных баров, где обычно собирались друзья и просто хорошие люди, вспыхнул конфликт между посетителями. Ссора, начавшаяся, казалось бы, на ровном месте, закончилась настоящей драмой.

Как сообщили в пресс-службе карельского МВД, в ходе перепалки 37-летний местный житель получил огнестрельное ранение, от которого впоследствии скончался. Стрелком оказался 29-летний мужчина, который, по предварительной информации, просто не смог сдержать эмоции. Теперь он числится в розыске.

Правоохранительные органы оперативно прибыли на место ЧП и начали работу по поимке подозреваемого. Как выяснилось в ходе расследования, стрелок не стал терять время даром — он скрылся в одном из гаражных кооперативов города. Полицейские уже установили точное место, где он прячется, но задержать его пока не удалось.

В МВД подтвердили, что все силы брошены на окружение подозреваемого: "На месте работают сотрудники правоохранительных органов, которые проводят мероприятия, направленные на задержание злоумышленника" — так прокомментировали ситуацию в ведомстве, дав понять, что операция находится в активной фазе.

Уточнения

Пи́ткяранта — город в России в составе Республики Карелия, расположенный в Северном Приладожье. Административный центр Питкярантского района.

