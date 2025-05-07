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СМС-код под угрозой: 5 ловушек, которые опустошат ваш счет

Происшествия

МВД России бьет тревогу: мошенники активизировались в сфере выманивания кодов авторизации от портала "Госуслуг". Об этом сообщает "Царьград".

Телефонный мошенник
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Телефонный мошенник

По данным ведомства, злоумышленники используют изощренные методы, чтобы войти в доверие к своим жертвам, представляясь сотрудниками различных государственных и коммерческих структур.

Как сообщили представители МВД, основная цель аферистов — завладеть кодом из СМС-сообщения, который открывает доступ к личному кабинету на "Госуслугах". Для этого они разработали целый арсенал уловок, основанных на обмане и манипуляции.

Самый распространенный предлог, которым пользуются мошенники, связан с якобы поступившей посылкой. Злоумышленники звонят гражданам, представляясь работниками маркетплейсов или служб доставки, и сообщают, что для передачи груза курьеру необходимо "подтвердить личность" — а значит, продиктовать код из входящего СМС. Ничего не подозревающий человек, уверенный в правдивости слов "сотрудника", выполняет требования и тем самым отдает доступ к своим персональным данным.

Не менее хитрой схемой является мошенничество под видом записи к врачу. Аферисты звонят доверчивым гражданам и утверждают, что для подтверждения заявки на прием необходимо назвать цифры из сообщения на телефон. Якобы это требуется для "верификации данных" в электронной очереди. Люди, не догадывающиеся о подвохе, соглашаются и сообщают заветный код.

МВД также предупреждает о еще одном креативном способе обмана — фиктивной замене домофона в подъезде. Мошенники звонят жителям многоквартирных домов и предлагают "упростить жизнь" — привязать новые ключи от домофона к номеру телефона. Якобы для этого требуется одноразовый код из СМС, который на самом деле открывает доступ к порталу "Госуслуг". Таким образом, под видом "удобной услуги" злоумышленники получают контроль над аккаунтом жертвы.

Не остаются без внимания мошенников и такие популярные бренды, как "Почта России", а также образовательные учреждения. Представившись работниками этих организаций, аферисты придумывают правдоподобные истории, чтобы заполучить заветные цифры.

Будь то якобы неполадки с отправлением посылки или необходимость срочно подтвердить запись на курсы — все это лишь вымысел ради одной цели: завладеть доступом к важным пользовательским данным.

Уточнения

"Госуслуги" - справочно-информационный интернет-портал.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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