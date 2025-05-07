Чёрный день учений НАТО: финский истребитель упал рядом с Россией

В Лапландии разыгралась драма в небе: 7 мая в районе аэропорта Рованиеми рухнул финский истребитель F/A-18 Hornet. Об этом сообщает издание karelinform.ru.
По данным Военно-воздушных сил Финляндии, ЧП случилось около 11 утра. К счастью, пилот не пострадал — он вовремя привёл в действие систему катапультирования и был обнаружен спасателями.
Эта авиакатастрофа произошла на фоне важных геополитических событий. В начале мая Финляндия объявила о начале масштабных учений НАТО на своей территории — впервые в истории страны такие манёвры пройдут в Лапландии. В этих стратегических тренировках примут участие военные из Швеции и Великобритании, что подчёркивает возросшую роль региона в контексте усиления альянса в регионе.
"Хо́рнет" - американский палубный истребитель-бомбардировщик и штурмовик, разработанный в 1970-х годах.
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