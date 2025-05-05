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Афера в мессенджере: как более 11 тысяч аккаунтов стали жертвами мошенников

Происшествия

Полиция поймала мошенников, которые занимались незаконным использованием чужих аккаунтов в Telegram. Они навредили людям на 400 млн рублей.

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Фото: flickr.com by Yuri Samoilov, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
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Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк рассказала, что аферисты организовали в мессенджере Telegram инфраструктуру, благодаря который у них был временный доступ к чужим аккаунтам. Их использовали для обеспечения противоправной деятельности call-центров, находящихся на территории Украины, которые обманывали и обворовывали россиян.

"По имеющимся данным, в период с сентября 2024 года по март 2025 года посредством функционирования одного из Telegram-каналов осуществлена передача более 11 тысяч аккаунтов", — уточнила Волк.

Она добавила, что предполагаемый глава преступной группы задержан в Волгоградской и Свердловской областях.

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России и управления ведомства по Владимирской области 5 мая поймали преступников, которые помогали телефонным мошенникам осуществлять противоправные действия по всей территории страны с использованием большого числа сим-карт, сообщают Известия.

Уточнения

Махинация (из лат. machinatio «механизм, уловка, ухищрение») — совокупность действий, направленных на получение выгоды нечестным способом.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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