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Мужчина умер от малярии после поездки в Африку: вот что с ним произошло

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Происшествия

Житель Ульяновска 34-летний Владислав Ларионов скончался после укуса малярийного комара в Африке.

Вид на отделение неотложной помощи недавно отремонтированной больницы
Фото: commons.wikimedia.org by Levi Clancy, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вид на отделение неотложной помощи недавно отремонтированной больницы

Когда он и жена прилетела в родной город из Занзибара, он заметил первые симптомы.

Сначала у мужчины поднялась температура до 39 градусов, через пару дней Владислава положили в больницу. Он был в очень тяжелом состоянии. Через какое-то время его перевели в реанимацию, подключили к ИВЛ.

"Мы боялись каждого звонка. Ожидали его и боялись. Но он все же случился", — рассказал KP. RU Альберт, брат жены Владислава Камили.

Женщина тоже прошла тестирование, чтобы убедиться, что ей и её будущему ребенку ничего не угрожает.

Уточнения

Танза́ния (суахили Tanzania [tanzaˈni.a], англ. Tanzania [ˌtænzəˈniːə]), официальное название — Объединённая Респу́блика Танза́ния (суахили Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, англ. United Republic of Tanzania) — государство в Восточной Африке.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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