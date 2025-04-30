Блогер открыл стрельбу, чтобы прославиться: вот какую цену он заплатил за хайп

В ХМАО блогер за рулем авто открыл стрельбу из окна, чтобы снять ролик для соцсетей. На его хайп отреагировали не только подписчики, но и сотрудники полиции.
На видео видно, как парень едет по улицам Лянтора и стреляет из окна.
Полиция быстро выяснила, что это за блогер. Им оказался 31-летний местный житель, который произвел 7 выстрелов из охолощенного пистолета.
На допросе парень объяснил, что хотел раскрутить свою страницу в социальной сети таким опасным способом.
В отношении блогера составили протокол за стрельбу из оружия в неотведенном для этого месте. Парень заплатил штраф в размере 40 тысяч рублей и сдал оружие, сообщает muksun. fm.
Ха́нты-Манси́йский автоно́мный о́круг — Югра́ (ХМАО — Югра) (хант. Хӑнты-Мансийской автономной округ — Югра) — субъект Российской Федерации.
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