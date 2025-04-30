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Блогер открыл стрельбу, чтобы прославиться: вот какую цену он заплатил за хайп

Происшествия

В ХМАО блогер за рулем авто открыл стрельбу из окна, чтобы снять ролик для соцсетей. На его хайп отреагировали не только подписчики, но и сотрудники полиции.

Мигалка
Фото: commons.wikimedia.org by Remigiusz Józefowicz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Мигалка

На видео видно, как парень едет по улицам Лянтора и стреляет из окна.

Полиция быстро выяснила, что это за блогер. Им оказался 31-летний местный житель, который произвел 7 выстрелов из охолощенного пистолета.

На допросе парень объяснил, что хотел раскрутить свою страницу в социальной сети таким опасным способом.

В отношении блогера составили протокол за стрельбу из оружия в неотведенном для этого месте. Парень заплатил штраф в размере 40 тысяч рублей и сдал оружие, сообщает muksun. fm.

Уточнения

Ха́нты-Манси́йский автоно́мный о́круг — Югра́ (ХМАО — Югра) (хант. Хӑнты-Мансийской автономной округ — Югра) — субъект Российской Федерации.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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