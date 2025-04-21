Сколько стоит доверие: пенсионер потерял 15,1 млн рублей из-за звонка мошенника

Аферисты украли у пенсионера более 15 миллионов рублей в Санкт-Петербурге. Сейчас мошенников разыскивают полицейские.
80-летний мужчина 20 апреля рассказал правоохранительным органам, что неизвестные связались с ним еще в октябре прошлого года по телефону. Во время разговора с потерпевшим аферисты представились сотрудниками разных структур.
Старика убедили, что его счета в опасности, и для сохранности нужно перевести все сбережения на "безопасные счета".
Перевод транша прошел в три этапа на суммы 2,3 млн рублей, затем еще 7,2 млн рублей, и потом оставшиеся 5,6 млн рублей.
В итоге мужчина потерял 15,1 млн рублей. Он не смог запомнить, как выглядели курьеры, сообщает Петербург2.
Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.
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