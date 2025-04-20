Расправа на кухне по-мюнхенски: бабушка с кастрюлей против 70-летней подруги

1:04 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Германии 90-летняя бабушка арестована за убийство своей заядлой подруги.

Фото: commons.wikimedia.org by Mysid, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Грязная посуда

Женщины жили в Мюнхене и дружили свыше 40 лет. Целыми днями они были вместе. Старшая, несмотря на инвалидность, получала помощь от младшей (погибшей было 70 лет), хотя она сама страдала от проблем со здоровьем.

Однажды 90-летняя женщина просила подругу не заходить в кухню, в то время когда разбирала покупки. Но подруга не послушалась и уронила вещи на пол. Разозлившись, старушка постарше схватила кастрюлю и ударила пенсионерку. Через два дня бабушка вызвала полицию и рассказала о случившемся. В квартире лежало тело погибшей со следами насилия. 90-летняя подозреваемую задержали, пишет KP. RU.

На суд обвиняемую привезли в инвалидной коляске, она молчала. Адвокат сказал, что убийства не было, а конфликт был обоюдным. Сейчас бабушка все еще под стражей.

Уточнения

Мю́нхен (нем. München [ˈmʏnçən], бав. Minga, лат. Monacum, Monachium) — город на реке Изар на юге Германии, в федеральной земле Бавария. Внерайонный город (нем. kreisfreie Stadt), одновременно являющийся административным центром Баварии и административного округа Верхняя Бавария.





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