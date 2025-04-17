Рейд очищения: ФСБ накрыли незаконную молельню в Перми

В Карагайском районе Перми завершились масштабные оперативно-профилактические мероприятия, проведенные совместными усилиями полицейских и сотрудников ФСБ.
По сообщению properm.ru, основной целью рейда была проверка соблюдения миграционного законодательства на строительных объектах района. В ходе проверок было обследовано 71 иностранный гражданин, из которых 11 были уличены в нарушении действующих норм и правил пребывания на территории России.
Самым серьезным нарушением стала организация нелегальной молельной комнаты. Как выяснилось, ее создатели не имели никаких законных оснований для осуществления подобной деятельности. Согласно Федеральному закону № 125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях", любая религиозная деятельность должна соответствовать четко установленным требованиям, чего сделано не было.
Теперь организаторам подпольной молельной комнаты грозит административная ответственность. Их действия были квалифицированы как прямое нарушение законодательства о религиозных объединениях.
В целом, рейд показал свою эффективность: все выявленные нарушители уже привлечены к административной ответственности. Такие профилактические мероприятия планируется проводить и дальше, чтобы обеспечить строгий контроль за соблюдением законодательства на территории района.
Пермь — город на востоке европейской части России, в Предуралье, на берегах реки Камы.
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