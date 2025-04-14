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Мама, я не смотрю на девушек больше! Опасного маньяка сделали уборщиком в психушке

1:01
Происшествия

Врачи смоленской психбольницы стабилизировали психическое состояние "копейского маньяка" Вячеслава Яикова и сделали его уборщиком служебных помещений.

Госпитал
Фото: commons.wikimedia.org by Douglas P Perkins, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Госпитал

Серийный убийца и некрофил более 15 лет находится на принудительном лечении, но в последнее время Яиков начал вести себя прилежно и даже научился писать.

Сейчас Вячеслав моет полы в психушке. Напомним, что по версии следствия, Яиков убил шесть молодых девушек и изнасиловал их тела без признаков жизни.

Родные "копейского маньяка" хотели добиться его перевода в психбольницу Челябинска, чтобы его могла навещать 81-летняя мать. Но больной преступник остаётся крайне опасным для окружающего мира, поэтому его родным отказали.

Вячеслав пишет матери письма и рассказывает о том, что хорошо выполняет свою хозяйственную работу, стал послушным мальчиком и не смотрит на девушек, сообщает "Царьград".

Уточнения

Манья́к (греч. μανιακός) — человек, одержимый манией.
 

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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