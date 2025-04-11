Мать обменяла ребёнка на это животное: коллекция оказалась важнее малыша

Приёмная мать Бренда Дойч из США, за годы воспитавшая более 200 детей, коллекционирует экзотических животных. В ноябре её арестовали по обвинению в жестоком обращении с детьми.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Обезьяна ест фрукт

Оказалось, что она увезла малыша в Техас и вернулась с обезьяной "взамен". Девочка же одна осталась в доме с экзотическими животными и антисанитарными условиями.

Ребёнок сообщил о физическом и психологическом насилии. Её избивали и раздевали а качестве наказания, пишет KP. RU.

Уточнения

Обезья́ны — группа млекопитающих из отряда приматов.



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