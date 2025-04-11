Старое озеро и новейшее мошенничество: как субподрядчик завысил цены и унёс 100 млн

Когда в Кисловодске проводили реконструкцию Старого озера, хитрый субподрядчик почти в два раза завысил стоимость материалов. У него получилось украсть 100 миллионов рублей.
На мужчину завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
Пять лет назад администрация Кисловодска заключила контракт с подрядной организацией на реконструкцию гидротехнических сооружений на реке Аликоновка ("Старое озеро"). Общая стоимость работ составила 431 миллион рублей. При этом субподрядчик завысил стоимость материалов в два раза и заменил декоративную гальку на песчано-гравийную смесь.
В итоге директора этой организации арестовали, пишет newstracker. ru.
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Водители, сверлящие катализатор ради "ускорения", рискуют остаться не только без экологии, но и без двигателя.