Старое озеро и новейшее мошенничество: как субподрядчик завысил цены и унёс 100 млн

0:48 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Когда в Кисловодске проводили реконструкцию Старого озера, хитрый субподрядчик почти в два раза завысил стоимость материалов. У него получилось украсть 100 миллионов рублей.

Фото: Adobe Stock by alexkich, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

На мужчину завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Пять лет назад администрация Кисловодска заключила контракт с подрядной организацией на реконструкцию гидротехнических сооружений на реке Аликоновка ("Старое озеро"). Общая стоимость работ составила 431 миллион рублей. При этом субподрядчик завысил стоимость материалов в два раза и заменил декоративную гальку на песчано-гравийную смесь.

В итоге директора этой организации арестовали, пишет newstracker. ru.

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