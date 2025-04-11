На грани выживания: как карфентанил губит людей с первой дозы

0:53 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В нашей стране стали всё больше изымать сильнейший смертельный наркотик карфентанил. Его разработали как транквилизатор для больших животных, он тяжелее героина в 5 тысяч раз, смерть человека наступает от дозы от 0,002 мг.

Фото: dvidshub.net by Petty Officer 1st Class matthew leistikow, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Поимка преступника

Было зафиксировано в РФ 15 задержаний делеров с изъятием свыше 1,1 кг веществ со следами карфентанила. Его признали самым тяжёлым доступным опиоидом в мире, и в чистом виде килограмм может привести к гибели 500 миллионов человек.

Карфентанил вызывает тяжёлую зависимость после первого же применения, угнетает дыхание и может привести к смерти даже при незначительном превышении дозировки. Его часто выдают за другие наркотики, пишет argumenti. ru.

Уточнения

Карфентани́л (Carfentanyl, Carfentanil, R33799) — опиоидный анальгетик, мощный агонист μ-опиоидных рецепторов, производное от более известного фентанила.



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