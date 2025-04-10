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Как налоговая инспекторша обогащалась за счет мигрантов: шокирующие подробности

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Происшествия

Мигранты через продажного работника налоговой возвращали деньги.

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Фото: https://www.freepik.com
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Инспектор предстанет за это перед судом.

В Сургуте закончилось расследование уголовного дела. Теперь экс-налогового инспектора городской ИФНС Марию Кривову обвиняют по четырем статьям из-за того, что она брала взятки.

"Налоговый инспектор по просьбе знакомого мигранта занималась оформлением возврата налога из бюджета РФ на доходы физических лиц для иностранцев. Клиенты обращались к ней через мессенджер посредника", — сказано в сообщении.

Она помогала вернуть авансовые платежи с доходов, полученных мигрантами, работающими по патенту.

Кривова получила взятки от двух иностранцев свыше 200 000 рублей за год.

Сейчас уголовное дело Кривовой передали в суд, пишет muksun. fm.

Уточнения

Сургу́т (хант. Сәрханӆ, Сө̆ркут) — город в России, крупнейший и старейший город Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, административный центр Сургутского района.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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