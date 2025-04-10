Как налоговая инспекторша обогащалась за счет мигрантов: шокирующие подробности

Мигранты через продажного работника налоговой возвращали деньги.
Инспектор предстанет за это перед судом.
В Сургуте закончилось расследование уголовного дела. Теперь экс-налогового инспектора городской ИФНС Марию Кривову обвиняют по четырем статьям из-за того, что она брала взятки.
"Налоговый инспектор по просьбе знакомого мигранта занималась оформлением возврата налога из бюджета РФ на доходы физических лиц для иностранцев. Клиенты обращались к ней через мессенджер посредника", — сказано в сообщении.
Она помогала вернуть авансовые платежи с доходов, полученных мигрантами, работающими по патенту.
Кривова получила взятки от двух иностранцев свыше 200 000 рублей за год.
Сейчас уголовное дело Кривовой передали в суд, пишет muksun. fm.
Сургу́т (хант. Сәрханӆ, Сө̆ркут) — город в России, крупнейший и старейший город Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, административный центр Сургутского района.
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