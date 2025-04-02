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Наукоград превратился в ад: город страдает от банды малолетних преступников

2:42
Происшествия

В наукограде Кольцово жители выражают тревогу из-за серии агрессивных выходок, которые, по неподтверждённым данным, совершаются группой несовершеннолетних.

Мигалка
Фото: commons.wikimedia.org by Remigiusz Józefowicz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Мигалка

Один из местных жителей рассказал об этом инциденте в соцсетях, предпочтя остаться анонимным. О ситуации рассказывает издание Om1 Новосибирск

Согласно его сообщению, подростки ведут себя вызывающе и агрессивно: они бросают в окна домов нечистоты, портят одежду младших школьников, обливая их майонезом, грубят пенсионерам и даже устроили беспорядки в одном из магазинов. Предположительно, некоторые из этих подростков уже стоят на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних.

Мать одного из пострадавших детей поделилась с журналистами издания, что местные жители не могут добиться от правоохранительных органов действенных мер. По её словам, неприятные случаи продолжаются, а обращения в полицию заканчиваются лишь формальными ответами.

Женщина рассказала, что её сын стал жертвой нападения: на него напало семеро подростков, каждый из которых был старше на несколько лет. Ребёнку удалось укрыться в ближайшем магазине и попросить помощи у персонала. Несмотря на то, что с мальчика сняли побои, официальная реакция от участкового и ПДН ограничилась лишь отписками.

Также она сообщила, что большинство жителей микрорайона хорошо знают этих подростков — известны их имена, учебные заведения, а за плечами уже целый набор правонарушений: от краж до избиений и вандализма. Однако, по её словам, в отношении несовершеннолетних ограничиваются лишь профилактическими беседами.

После одного из инцидентов родители пострадавшего встретились с семьёй одного из обидчиков. Тот формально извинился, пообещав больше не повторять подобного. Тем не менее, уже вскоре в интернете снова появились сообщения о новых выходках той же компании.

Как сообщила мать пострадавшего, в очередном ответе из полиции говорилось, что поскольку предполагаемому виновнику всего 13 лет, меры в рамках закона принять невозможно, а причинённый вред квалифицируется как лёгкий. Женщина выразила возмущение тем, что, по сути, остаётся только ждать, когда безнаказанные действия перерастут в нечто более серьёзное.

Редакция Om1 Новосибирск направила официальный запрос в администрацию Кольцово с просьбой прокомментировать ситуацию и рассказать, какие меры предпринимаются в отношении юных нарушителей.

Уточнения

Кольцо́во — посёлок городского типа (рабочий посёлок) в Новосибирской области, имеющий статус наукограда Российской Федерации.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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