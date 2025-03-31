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Школьница потратила 3,8 млн рублей на онлайн-гадалку: вот что она с неё потребовала

0:49
Происшествия

Школьница из Москвы так сильно боялась "провалить" ЕГЭ, что решила прибегнуть к услугам онлайн-гадалки. Девочка заплатила ей 3,8 миллиона рублей.

Шар гадалки
Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шар гадалки

16-летняя старшеклассница нашла гадалку на просторах интернета. Та предложила сделать ей прогноз на поступление в университет за 500 рублей. Потом она заявила ученице, что на ней есть порча, из-за которой у нее может совсем не быть высшего образования.

Девочка пошла на все, чтобы избежать этого проклятия и перевела аферистке все родительские деньги — 3,8 миллиона рублей.

После этого лжегадалка удалила чат для двоих и исчезла с "крупненькой суммой".

Семья школьницы уже написала заявление в полицию.

Уточнения

Гада́ния (прорицание, мантика — от греч. μαντιϰή) — предсказание будущих событий или определение характера с помощью методов, которые считаются нерациональными или магическими. 

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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