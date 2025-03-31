Школьница потратила 3,8 млн рублей на онлайн-гадалку: вот что она с неё потребовала

Школьница из Москвы так сильно боялась "провалить" ЕГЭ, что решила прибегнуть к услугам онлайн-гадалки. Девочка заплатила ей 3,8 миллиона рублей.
16-летняя старшеклассница нашла гадалку на просторах интернета. Та предложила сделать ей прогноз на поступление в университет за 500 рублей. Потом она заявила ученице, что на ней есть порча, из-за которой у нее может совсем не быть высшего образования.
Девочка пошла на все, чтобы избежать этого проклятия и перевела аферистке все родительские деньги — 3,8 миллиона рублей.
После этого лжегадалка удалила чат для двоих и исчезла с "крупненькой суммой".
Семья школьницы уже написала заявление в полицию.
Гада́ния (прорицание, мантика — от греч. μαντιϰή) — предсказание будущих событий или определение характера с помощью методов, которые считаются нерациональными или магическими.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Почему японцы меняют масло каждые 5 тысяч км? Ответ не в менталитете, а в цифрах — и он может кардинально изменить ваши взгляды на техобслуживание.