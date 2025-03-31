Школьница потратила 3,8 млн рублей на онлайн-гадалку: вот что она с неё потребовала

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Школьница из Москвы так сильно боялась "провалить" ЕГЭ, что решила прибегнуть к услугам онлайн-гадалки. Девочка заплатила ей 3,8 миллиона рублей.

Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Шар гадалки

16-летняя старшеклассница нашла гадалку на просторах интернета. Та предложила сделать ей прогноз на поступление в университет за 500 рублей. Потом она заявила ученице, что на ней есть порча, из-за которой у нее может совсем не быть высшего образования.

Девочка пошла на все, чтобы избежать этого проклятия и перевела аферистке все родительские деньги — 3,8 миллиона рублей.

После этого лжегадалка удалила чат для двоих и исчезла с "крупненькой суммой".

Семья школьницы уже написала заявление в полицию.

Уточнения

Гада́ния (прорицание, мантика — от греч. μαντιϰή) — предсказание будущих событий или определение характера с помощью методов, которые считаются нерациональными или магическими.



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