Сподвижник Касьянова "воскрес" после сбора денег на похороны

Глава удмуртского отделения партии ПАРНАС Руслан Тимуршин после заявлений в средствах массовой информации о его смерти принес свои извинения всем неравнодушном в своем аккаунте в социальных сетях.

Так, Тимуршин заявил, что не хотел "писать об этом до поры до времени", но ему пришлось, раз уж такая информация просочилась в Сеть. Удмуртский политик извинился и попросил всех, кто слал деньги на его лечение, связаться с ним в Facebook.

Знакомые и близкие подтвердили слова Руслана Тимуршина о том, что он жив и здоров.

Член ФПС партии ПАРНАС Дина Кожевникова же возмутилась поведением мужчины. По ее словам, он еще в декабре "выдумал" себе опухоль мозга. Кожевникова заявила, что десятки людей переводили деньги ему и его жене на лечение, которое Тимуршину якобы было не нужно. Когда же он понял, что денег присылают не так уж и много, рассказывает Кожевникова, он постарался обставить все так, будто его оклеветали.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на одном из совещаний временно исполняющий обязанности Алтайского края разозлился на одного их своих подчиненных, и, аки Зевс, направил на него праведный гнев в виде молнии с небес. К счастью, все обошлось — провинившийся сотрудник отделался легким испугом.

Читайте также:

Может ли православный священник стать российским…