СМИ рассказали про встречу Typhoon и Су-30 над Черным морем

Самолеты Военно-воздушных сил Великобритании вылетели с румынской базы для сопровождения российских истребителей Су-30 над Черным морем.

Об инциденте рассказывает британский таблоид "Daily Express". Сообщается, что Су-30 были замечены двумя истребителями RAF Typhoon. Российские самолеты пролетели неподалеку от румынского района полетной информации.

По словам одного из пилотов Соединенного Королевства, они тут же поднялись в небо для сопровождения российских истребителей, но находились вне зоны их видимости. Так, выяснилось, что британские истребители рискнули сопровождать российские по причине того, что последние слишком близко приблизились к воздушным границам Североатлантического альянса.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о повышенной озабоченности российского правительства возрастающей активностью полетов истребителей НАТО вдоль границ Российской Федерации. По словам представителей правительства РФ, Москва готова идти на контакт в этом вопросе. Чего не скажешь о западных странах, заявляют они.

Также "Правда.Ру" писала о том, что несколько недель назад испанский истребитель, пролетая над Эстонией, случайно выпустил боевую ракету. Инцидент произошел неподалеку от одного из эстонских населенных пунктов, в какой-то сотне километров от границы прибалтийского государства с Россией.

Фото: mil.ru

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