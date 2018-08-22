Стало известно, что в Берлине задержали 31-летнего россиянина. Он собирался устроить теракт с применением взрывчатки.
По сообщениям Генеральной прокуратуры Германии, в доме у подозреваемого провели обыск. Как утверждает следствие, задержанный и его 22-летний сообщник собирались устроить теракт еще в 2016 году. Но тогда им каким-то образом стало известно о том, что они попали в поле подозрения полицейских и злоумышленники на время свернули свою незаконную деятельность.
Второй подозреваемый также обвиняется в подготовке теракта во французском Марселе во время выборов президента. Именно через него им удалось выйти на россиянина.
В квартире у гражданина РФ обнаружили взрывчатое вещество триацетон трипероксид. Ему уже объявили обвинения в подготовке теракта и планировании преступления против государства.
По ходе следственных действий немецким служителям правопорядка удалось узнать, что террористы собирались взорвать бомбу в каком-нибудь людном месте в Германии. Прокуратура заявила, что задержанный россиянин — радикальный исламист.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, почему Олега Сенцова, готовившего теракт на территории Крымского полуострова, Российская Федерация не может помиловать. Известный режиссер вместе со своими "коллегами" создал филиал запрещенной в РФ организации "Правый сектор".
Фото: REX/Shutterstock
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