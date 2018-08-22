Все подробности: в Нидерландах машина с баллонами взорвала ратушу

В ратушу голландского городка Беммель въехал автомобиль с несколькими газовыми канистрами.
В результате аварии автомобиль вспыхнул и взорвался, а после прогорел дотла. Ратуша, которой не повезло оказаться на пути водителя, получила довольно серьезные повреждения.
Очевидцы утверждают, что водитель совершил столкновение целенаправленно. Все произошло посреди ночи. Машина вдруг вырулила на газон, и стала объезжать все препятствия, стремительно направляясь к зданию ратуши.
Приехавшая на место пожарная бригада потушила огонь. В машине они обнаружили тело мужчины. Сообщается, что личность его на данный момент пока не установлена. В полиции, однако, добавили, что у них уже есть подозреваемые. Источник в местном пожарном отделении поведал журналистам, что накануне полиция получила ряд угроз, которые могут быть связаны с преступлением.
В данный момент ратуша закрыта. По словам властей города, здание обесточено.
Ранее "Правда.Ру" писала о настоящей охоте, которую неизвестные объявили на чеченских стражей порядка. Глава республики Рамзан Кадыров в это время был с рабочим визитом в Саудовской Аравии. Так, в течение одного дня на тамошних полицейских было совершено сразу несколько нападений. Один из сотрудников полиции погиб.
Фото: REX/Shutterstock
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