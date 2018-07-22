Опять нелепая смерть: в Казахстане убит бывший игрок команды КВН

После ножевого ранения скончался игрок КВН, участник команды "Актобе" Данияр Алимбаев. Инцидент произошел в Казахстане.

Местные СМИ отмечают, что Алимбаева ранили в ногу неизвестные в ночь на 21 июля в городе Актау. Лезвие рассекло артерии и вену: это оказалось смертельно из-за потери крови.

Уже задержаны трое подозреваемых, возбуждено уголовное дело.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что в Казахстане лишили жизни олимпийского чемпиона Дениса Тена. Спортсмен также был ранен ножом.

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