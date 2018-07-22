По данным правоохранителей, Алимбаев скончался после того, как двое неизвестных ударили его нодом во время нападения.
Алимбаев был участником команды КВН "Актобе". Как сообщает Sputnik Казахстан, 32-летний Алимбаев в ночь на 21 июля получил ножевое ранение в ногу.
Преступники повредили ему артерии и вены, поэтому медики не успели довезти его в больницу. Алимбаев, как и известный фигурист Денис Тен, скончался от обширной потери крови.
Сообщается, что в рамках возбужденного уголовного дела об убийстве полицейские задержали троих подозреваемых.Подозреваемые в нападении уже задержаны, это трое местных жителей.
СообщаетсЯ, что 32-летний Алимбаев выступал в сборной команде КВН «Актобе». У него остались жена и четверо детей.
Напомним, на прошлой неделе в Казахстане был убит известный фигурист Денис Тен, получивший такое же ранение в ногу во время драки, вспыхнувшей из-за попытки злоумышленников снять зеркала с его автомобиля.
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