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Источник Правда.Ру

Важнее жизни: мужчина выпрыгнул в окно, чтобы спасти смартфон

Происшествия

Мужчина способен на многое ради… смартфона. Именно такое поведение продемонстрировал 42-летний москвич, бесстрашно прыгнувший вслед за выскользнувшим из рук любимым гаджетом в окно дома на Алтуфьевском шоссе.

Важнее жизни: мужчина прыгнул в окно, чтобы спасти смартфон. 388548.jpeg

Спасло его, видимо, то, что прыгал он с третьего этажа и родился, скорее всего, в рубашке, поскольку приземлился на крышу магазина, повредив лишь большеберцовую кость. "Бэтмена" доставили в одну из столичных больниц. По факту произошедшего полиция проводит проверку.

Однако не всегда подобные истории заканчиваются благополучно. Так, как ранее рассказывала "Правда.Ру", 17 июня турист из Кировска Ленинградской области, пытаясь сделать удачное селфи, перелез через ограду водопада на реке Суна в карельском заповеднике "Кивач". В процессе фотографирования он сорвался вниз и, к сожалению, утонул.

 

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