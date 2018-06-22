Важнее жизни: мужчина выпрыгнул в окно, чтобы спасти смартфон

Мужчина способен на многое ради… смартфона. Именно такое поведение продемонстрировал 42-летний москвич, бесстрашно прыгнувший вслед за выскользнувшим из рук любимым гаджетом в окно дома на Алтуфьевском шоссе.

Спасло его, видимо, то, что прыгал он с третьего этажа и родился, скорее всего, в рубашке, поскольку приземлился на крышу магазина, повредив лишь большеберцовую кость. "Бэтмена" доставили в одну из столичных больниц. По факту произошедшего полиция проводит проверку.

Однако не всегда подобные истории заканчиваются благополучно. Так, как ранее рассказывала "Правда.Ру", 17 июня турист из Кировска Ленинградской области, пытаясь сделать удачное селфи, перелез через ограду водопада на реке Суна в карельском заповеднике "Кивач". В процессе фотографирования он сорвался вниз и, к сожалению, утонул.

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