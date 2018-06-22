Британия взбудоражена таинственным объектом на стене комнаты. Ваша версия?

На стене в спальне маленькой британской девочки появилось непонятное нечто. Фотографией таинственного объекта мать ребенка поделилась с пользователями сети Интернет. Также она добавила, что не разрешит дочери спать в ее спальне, пока они не поймут, что это такое.

Фото: mumsnet

Странную находку на стене собственной спальни обнаружила сама девочка и рассказала об этом матери. Та была шокирована и испугана — по ее словам, она понятия не имеет, что же это может быть. Женщина сделала фото таинственного предмета и выложила в Сеть с просьбой о помощи. По ее словам, она чувствовала бы себя намного увереннее, будь рядом ее муж, но он уехал в командировку на несколько дней, и она даже не может посоветоваться с супругом. Под фотографией британка предположила, что это, должно быть, чье-то гнездо. У тех, кто поделился своим мнением в комментариях, оказалась намного более бурная и яркая фантазия.

Один пользователь объявил, что безмерно уважает женщину — оставаться в одной комнате с этим он бы точно не стал. Того же мнения придерживается и ряд других комментаторов, только их план действия куда более радикален — покинув дом, они предлагают матери и дочери вдобавок сжечь его.

Кто-то из пользователей предположил, что это может быть гнездо. Другие заявили, что это наверняка улитка. Один мужчина заявил, что не видит причин для спора — это определенно портал в другой мир и присоединился к тем, кто посоветовал семье бежать из дома.

Один из комментаторов попросил мать сфотографировать свою голову рядом с таинственным объектом якобы для того, чтобы определить масштаб предмета.

На данный момент всерьез встревоженные и обеспокоенные британцы продолжают гадать в комментариях, что же это может быть. Прозвучали мнения, что это может быть инопланетянин, паук или же моллюск.