Провинциалов-бюджетников заставляют жертвовать зарплаты на храмы

Средства массовой информации города Пензы сообщают о вопиющем случае. В редакцию одного из местных порталов пришел пензенец с удивительной историей. Мужчина утверждает, что организация, в которой он работает, требует от работника перевести его дневную заработную плату на строительство Спасского кафедрального собора.

Фото: Fotodom.ru

Ранее сообщалось, что и мэр, и все работники городской администрации перечислят свой дневной заработок на строительство храма. Да вот только ни о каком принуждении тогда ни шло и речи. Желающим перечислить деньги на строительство предлагали обратиться в бухгалтерию по месту работы и там оформить все необходимые документы.

Начальник же пожаловавшегося мужчины выдумал настоящую аферу ради того, чтобы выудить из кармана бюджетника его денежки. Так, работодатель придумал дополнительный полноценный рабочий день своим подопечным — для того, чтобы те не получили меньшую заработную плату. Все бы ничего, говорит возмущенный пензенец, да вот только теперь дневные заработки его и его коллег "раскидают" по тарифам на электроэнергию для населения и предприятий области — фонд оплаты труда данной государственной организации напрямую входит в состав затрат на передачу электроэнергии.

Пензенец не нашел никаких других слов для описания сложившейся ситуации, кроме как "мерзость".