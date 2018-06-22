Провинциалов-бюджетников заставляют жертвовать зарплаты на храмы

Средства массовой информации города Пензы сообщают о вопиющем случае. В редакцию одного из местных порталов пришел пензенец с удивительной историей. Мужчина утверждает, что организация, в которой он работает, требует от работника перевести его дневную заработную плату на строительство Спасского кафедрального собора.
Ранее сообщалось, что и мэр, и все работники городской администрации перечислят свой дневной заработок на строительство храма. Да вот только ни о каком принуждении тогда ни шло и речи. Желающим перечислить деньги на строительство предлагали обратиться в бухгалтерию по месту работы и там оформить все необходимые документы.
Начальник же пожаловавшегося мужчины выдумал настоящую аферу ради того, чтобы выудить из кармана бюджетника его денежки. Так, работодатель придумал дополнительный полноценный рабочий день своим подопечным — для того, чтобы те не получили меньшую заработную плату. Все бы ничего, говорит возмущенный пензенец, да вот только теперь дневные заработки его и его коллег "раскидают" по тарифам на электроэнергию для населения и предприятий области — фонд оплаты труда данной государственной организации напрямую входит в состав затрат на передачу электроэнергии.
Пензенец не нашел никаких других слов для описания сложившейся ситуации, кроме как "мерзость".
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Инициатором диалога, по информации пресс-службы Кремля, стал Киев.
Социологи "Левада-центра" провели опрос и пришли к выводу, что 51% россиян хотели бы видеть Владимира Путина на посту президента после 2024 года.
Мероприятие, посвященное торжеству, прошло в гавани Балтийска.
Эксперты США пришли к выводу, что Россия противодействует расширению НАТО "с помощью подрывных операций" и для ответа нужно "прощупать" границы нашей страны.