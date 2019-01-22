В Мурманской области потерпел крушение бомбардировщик Ту-22М3

Российский бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Мурманской области. Сообщается, что трагедия случилась, когда воздушное судно уже заходило на посадку.

Как сообщил средствам массовой информации источник в Министерстве обороны Российской Федерации, бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение при посадке на аэродром полка дальней авиации в городе Оленегорск Мурманской области. Авиабаза "Оленья", расположенная в сотне километров от Мурманска, предназначена для дислокации данного типа военных воздушных судов.

Согласно предварительным данным, в авиакатастрофе выжили два члена экипажа из четырех — командир и штурман. Отметим, что обычно экипаж состоит из четырех человек — командира, его непосредственного помощника, штурмана и оператора.

Ту-22М3 — модификация советского сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика. Максимальная скорость полета самолета может достигать 2300 км/ч, а продолжительность полета — почти 10 тысяч километров. Воздушное судно предназначено для поражения вражеских целей на территории противника в стратегической глубине.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что российский бомбардировщик, пролетая в небе над Челябинской областью, случайным образом выпустил ракету. К счастью, никто не пострадал, хоть упал снаряд и в непосредственной близости от населенного пункта.

Фото: mil. ru

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