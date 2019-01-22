Авиарейс Сургут – Москва изменил маршрут из-за агрессивных действий пассажира

Пассажирский "Боинг 737" компании "Аэрофлот", следовавший из Сургута в Москву, экстренно изменил курс и идет на посадку вблизи Ханты-Мансийска. По сообщению агентства "Интерфакс", это связано с внештатной ситуацией.

Источники агентства в диспетчерских службах уточняют, что один из пассажиров, 41-летний гражданин России, потребовал во время полета развернуть самолет в Афганистан.

Изменение маршрута движения самолета зафиксировано сервисом Flight Radar.

Авиакомпания пока не комментирует происходящее.

Один из собеседников агентства уточнил, что ранее виновника происшествия неоднократно задерживали за административные правонарушения, совершенные в нетрезвом состоянии. Мужчина может быть психически нездоров.

Источник фото: wikimedia.com

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