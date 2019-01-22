Житель Калининграда увез на попутке 160 кг украденных морепродуктов.

До пяти лет лишения свободы может получить 48-летний житель Калининграда, задержанный по подозрению в краже 160 килограммов рыбы и морепродуктов. По информации пресс-службы Западного линейного управления МВД России на транспорте, ночью, разбив окно, мужчина забрался в рыбный магазин и вынес из него содержимое морозильной камеры. Общая стоимость похищенного товара составила около 50 тысяч рублей.
На улице похититель остановил случайную попутную машину и отправился к знакомому, с которым собирался разделить украденное. Приехав по нужному адресу, злоумышленник оставил рыбу и морепродукты в автомобиле и начал стучаться в закрытую дверь. На стук долго не открывали, поэтому водитель машины, не дождавшись возвращения пассажира, уехал вместе с похищенными продуктами.
Сотрудники полиции установили, что ранее задержанный гражданин уже был судим за кражу и грабеж. В его отношении возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ.
В последнее время в стране также участились случаи похищения велосипедов.
Читайте также
Роспотребнадзор изъял свыше 125 тонн икры из торговых точек за месяц
Квартиру для кражи выбирают по окнам
В Томске охрана магазина вызвала ОМОН из-за леденца у первоклашки
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Сегодня, резюмировал он, "Заслуженный артист России" и "Народный артист России" не имеют никакого значения.
Сегодня, 20 января, на Суворовской площади состоялся митинг против возможной передачи Японии некоторой части Курильских островов. Митинг был согласован властями.
Действующий президент Украины подарил крупное газовое месторождение своему знакомцу, предпринимателю Дмитрию Фуксу.
Япония в мирном договоре с США признала потерю островов, а добрые намерения СССР передать ей эти острова были дезавуированы действиями США и самой Японии.