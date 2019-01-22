Житель Калининграда увез на попутке 160 кг украденных морепродуктов

До пяти лет лишения свободы может получить 48-летний житель Калининграда, задержанный по подозрению в краже 160 килограммов рыбы и морепродуктов. По информации пресс-службы Западного линейного управления МВД России на транспорте, ночью, разбив окно, мужчина забрался в рыбный магазин и вынес из него содержимое морозильной камеры. Общая стоимость похищенного товара составила около 50 тысяч рублей.

На улице похититель остановил случайную попутную машину и отправился к знакомому, с которым собирался разделить украденное. Приехав по нужному адресу, злоумышленник оставил рыбу и морепродукты в автомобиле и начал стучаться в закрытую дверь. На стук долго не открывали, поэтому водитель машины, не дождавшись возвращения пассажира, уехал вместе с похищенными продуктами.

Сотрудники полиции установили, что ранее задержанный гражданин уже был судим за кражу и грабеж. В его отношении возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ.

В последнее время в стране также участились случаи похищения велосипедов.

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