Это Россия, детка: светловец украл козла для бабушки любимой

Правоохранители Калиниградской области занимаются расследованием кражи козла жителем Светловского района.

Сообщается, что ранее судимый местный житель украл козла, чтобы подарить его бабушке своей сожительницы.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, к полицейским обратилась 47-летняя потерпевшая, которая рассказала, что со двора ее дома пропал козел зааненской породы по кличке Малыш.

Выяснилось, что животное похитили днем, когда хозяйка была на работе, - злоумышленник перелез через забор и увел козла, держа его за рога. Вором оказался житель поселка, который "подарил бабушке своей сожительницы. Козла (...) участковый полиции изъял и передал законной владелице.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 158 УК ("Кража").

"Правда.Ру" ранее писала о том, что в Саратовской области в Балашове суд вынес приговор 45-летнему мужчине, который обокрал своих знакомых. Вор, вооружившись лопатой, совершил подкоп в подвал жилого дома по улице Рабочая, где раньше бывал.

Из подвала он похитил 15 банок клубничного и малинового варенья и домашнего сока, погрузил все банки в тележку и отправился домой. Однако по дороге тележка упала на бок и банки разбились.

Суд квалифицировал его действия по п. "б" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража с проникновением в жилище) и назначил наказание в виде 200 часов обязательных работ.