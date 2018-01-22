Правоохранители Калиниградской области занимаются расследованием кражи козла жителем Светловского района.
Сообщается, что ранее судимый местный житель украл козла, чтобы подарить его бабушке своей сожительницы.
Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, к полицейским обратилась 47-летняя потерпевшая, которая рассказала, что со двора ее дома пропал козел зааненской породы по кличке Малыш.
Выяснилось, что животное похитили днем, когда хозяйка была на работе, - злоумышленник перелез через забор и увел козла, держа его за рога. Вором оказался житель поселка, который "подарил бабушке своей сожительницы. Козла (...) участковый полиции изъял и передал законной владелице.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 158 УК ("Кража").
"Правда.Ру" ранее писала о том, что в Саратовской области в Балашове суд вынес приговор 45-летнему мужчине, который обокрал своих знакомых. Вор, вооружившись лопатой, совершил подкоп в подвал жилого дома по улице Рабочая, где раньше бывал.
Из подвала он похитил 15 банок клубничного и малинового варенья и домашнего сока, погрузил все банки в тележку и отправился домой. Однако по дороге тележка упала на бок и банки разбились.
Суд квалифицировал его действия по п. "б" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража с проникновением в жилище) и назначил наказание в виде 200 часов обязательных работ.
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