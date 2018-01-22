Военная полиция оцепила бурятскую школу для начала занятий

22 января в пострадавшей от нападения подростка с топором бурятской школе возобновились уроки, при этом учебное заведение охраняется военной полицией.

mil.ru

По данным правоохранительных органов, "сколько именно будем дежурить - неизвестно, до указания. Неделю точно будем дежурить". При этом на въезде в последок проверяются документы.

Директор школы Сергей Разуваев пояснил, что "около 80 процентов школьников сегодня пришли на занятия. Мы полагали, что будет меньше. На сегодня у нас была установка: если ребенок психологически не готов, то он может не приходить, то есть такой щадящий режим".

Он добавил, что в школу для работы приглашены психологи. Заявлений о переводе в другие школы пока не поступало. Кабинет, в котором произошло нападение, закрыт.

"Правда.Ру ранее писала о том, что 19 января в школу №5 поселка Сосновый Бор под Улан-Удэ 1 ворвался ученик девятого класса, вооруженный топором и бутылкой с зажигательной смесью.

Согласно предварительным данным, учащийся девятого класса школы в поселке Сосновый бор нанес колото-резаные раны двум семиклассницам, одному мальчику и учительнице, поджег класс и попытался покончить в собой. Уже возбуждено уголовное дело.