Шокирующий поступок художника: кот выброшен с четвертого этажа, и вот почему

0:34 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Житель столицы на улице 2-я Марьиной Рощи выкинул своего кота с четвертого этажа. Об этом сообщила прокуратура Москвы.

Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Котенок в коробке

Мужчина показал в прямом эфире сам процесс, который записали зрители.

ЧП устроил художник по имени Иван. Он объяснил это расстройством после проигрыша команды, за которую болел, по другой информации — кот "отнимал слишком много времени" и сломал лоток, пишет KP. RU.

Сейчас животное в порядке, его осмотрел ветеринар, а потом кота забрали у хозяина.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».



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