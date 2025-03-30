Шокирующий поступок художника: кот выброшен с четвертого этажа, и вот почему

Житель столицы на улице 2-я Марьиной Рощи выкинул своего кота с четвертого этажа. Об этом сообщила прокуратура Москвы.
Мужчина показал в прямом эфире сам процесс, который записали зрители.
ЧП устроил художник по имени Иван. Он объяснил это расстройством после проигрыша команды, за которую болел, по другой информации — кот "отнимал слишком много времени" и сломал лоток, пишет KP. RU.
Сейчас животное в порядке, его осмотрел ветеринар, а потом кота забрали у хозяина.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
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